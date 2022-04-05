SMA hastası Pera için sanatçılardan festival

05 Nisan 2022 Salı, 10:11

SMA hastası 20 aylık Pera’nın bugüne kadar yüzde 36’sı tamamlanan kampanyası için sanatçılar ‘Pera Fest’ düzenliyor. Pera’nın babası Hakan Sinkiler, “Pera’nın yaş ve kilo kriterlerine takılmadan, ZolgenSMA ilacının verimliliğini kaybetmeden ilacını almasını istiyoruz. Bu yüzden hem festivale katılım, hemde Pera’ya destek biletlerimizi aynı anda satışa çıkardık. 10 Nisan’da gerçekleşecek olan festivalimizin biletlerine ‘biletino’ sitesi üzerinden ulaşılabilir” diye konuştu.

Küçükçiftlik Park’ta 10 Nisan 13.30 ile 23.30 arasında gerçekleştirilecek festivalde Cahit Berkay, Hayko Cepkin, İlyas Yalçıntaş ve Göktan Tepe gibi birçok sanatçı sahne alacak. SMA hastası Pera, kas kaybının önüne geçebilmek adına haftanın 4 günü fizyoterapi ve hidroterapi dersleri alıyor. Pera bugüne kadar 5 doz Spinraza aşısı aldı fakat ZolgenSMA ilacına ihtiyacı var. Pera’nın babası Hakan Sindiler, “ZolgenSMA devlet tarafından karşılanmıyor. Dubai’den aldığımız en uygun fiyat teklifimiz şu an 1.822.250 USD, yaklaşık 27.000.000,00 TL. Bugüne kadar gereken meblağın yüzde 36’sını toparlayabildik fakat hala 17.000.000 TL’ye ihtiyacımız var. Fakat biz sizden milyonlar istemiyoruz, bizim 170.000 kişiye ve 100 TL’er ihtiyacımız var. Ne yaparsak yapalım Pera’mızın sesini bu kadar kişiye duyurmayı başaramadık. Bu yüzden hem festivale katılım, hem de Pera’ya destek biletlerimizi aynı anda satışa çıkardık. 10 Nisan’da gerçekleşecek olan festivalimizin biletlerine ‘biletino’ sitesi üzerinden ulaşılabilir” dedi.