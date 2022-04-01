SMA hastası Destan Duru’nun bağış kumbarası çalındı

01 Nisan 2022 Cuma, 09:39

Malatya Kışla Caddesi üzerinde, Valilik izni ile açılan standa konulan bir kumbara, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından çalındı.

Kumbarayı alarak hızla kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatan Malatya polisi, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Destan Duru için açılan kampanyanın devam ettiği ve zamanın her geçen gün daraldığı belirtildi.

TEKİRDAĞ’DA DA KUMBARA ÇALINMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde benzer bir olay Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşanmıştı. Süleymanpaşa’da yaşayan SMA hastası 2,5 yaşındaki Yaren Belli’nin tedavisine destek için konulan bağış kumbarası, müşteri gibi fırına gelen bir kişi tarafından çalınmıştı.