SMA hastası yurttaş oyunu ambulansta kullandı
Oy kullanma tüm yurtta devam ederken, Karabük’te SMA hastası İsmail İnce, oyunu ambulansta kullandı.
Yeşil Mahalle’de bir apartmanın üçüncü katında oturan İnce, sağlık görevlileri tarafından evinden sedye ile alınarak ambulansa taşındı.
Ambulansla oy kullanacağı Anayasa İlkokulu’na getirilen İnce, Seçim Kurulu görevlilerinin oy pusulalarını ambulans getirmesiyle oyunu sağlık görevlisinin yardımıyla ambulansın içerisinde kullandı.
"OYUMUZU VERDİK"
1229 No’lu sandıkta oyunu kullanan İnce, “Oyumuzu verdik, inşallah hayırlara vesile olur” dedi.
İnce, oyunu kullandıktan sonra tekrar ambulansla evine götürüldü.
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