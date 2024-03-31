Hastaneden ambulansla oy vermeye gitti

Edirne’de hastanede tedavi gören 62 yaşındaki hasta, sağlık ekipleri tarafından ambulansla oy kullanmaya götürüldü.

İHA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 11:10
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Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nde tedavi gören yaşındaki Osman Morto, oy kullanmak için sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Hastanede sağlık personeli tarafından hazırlanan hasta, Evde sağlık hizmetleri ekibi tarafından ambulansla oy kullanacağı Bosna Köy muhtarlığına getirildi.

Muhtarlıkta oyunu kullandıktan sonra ambulansla tekrar hastaneye getirilen hasta, yardımlarından ötürü sağlık ekiplerine teşekkür etti.


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