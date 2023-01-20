SMA'lı aileler Sağlık Bakanlığı'nın önünde toplandı: 'Türkiye evlatların ölüyor!'

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 14:11

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 14:42

Sağlık Bakanlığı önünde bir araya gelen SMA hastası çocukların ailelerinden oluşan yaklaşık 30 kişilik grup, hastalığın tedavisi için hayati öneme sahip olan 'Zolgensma' ilacının SGK tarafında n karşılanması talebini dile getirdi.

'SAĞLIK BAKANLIĞIU EVLATLARINA SAHİP ÇIK'

Grup, ellerinde 'Sessiz kalmak suça ortak olmak demektir. Türkiye evlatların ölüyor, çocukların yaşam hakkı kutsaldır. Sağlık Bakanlığı evlatlarına sahip çık' yazılı pankart taşıdı.

SMA hastası çocuğunu kaybeden SMA ve Genetik Hastalıklarla Mücadele Derneği Başkanı Kamile Kurt, grup adına açıklamayı okudu.

Kurt, 'Zolgensma' ilacının diğer tedavi yöntemlerine göre hastaların yaşam kalitesini artırdığını belirterek, "Yaklaşık 2 milyon 400 bin dolar 'Zolgensma' ne yazık ki ülkemizde kabul edilmemiştir. Birçok ülke tarafından kabul gören ve ücretsiz şekilde verilen bu ilacın kabul görmesi, SGK tarafından karşılanması için defalarca gündeme getirmiş olsak da gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekse bakanlık somut bir adım atmamakta ısrarcı olmuştur" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ PARASIZLIK YÜZÜNDEN ÖLMESİN!'

SMA hastası çocukların ailelerinin 'Zolgensma'yı kendi imkanlarıyla karşılayamadıklarına dikkat çeken Kurt, "Tedavi yöntemleri arasındaki fark bu kadar ortada olmasına rağmen ülkemizde çocuklar sadece 'Spinroza' adlı tedaviye mahkum edilip, mecbur bırakılmaktadır.

Bilindiği üzere SMA'lı çocuklarımız için yardım kampanyaları düzenlenmektedir. Valilik tarafından verilen onay ile bağış toplanan ve uzun vadede çözüm odaklı olmayan bu yöntemle sorun giderilmeye çalışılmaktadır. Parasını toplayan bebekler tedavi olurken parasını toplayamayanlar kaderlerine terk edilmektedir. Çocuklarımızın parasızlık yüzünden ölmesini istemiyoruz. Talebimiz, 'Zolgensma'nın bir an önce ülkemize getirilip çocuklarımızın hak ettiği yaşamlarına kavuşmasıdır" diye konuştu.