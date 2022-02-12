Soba faciası: Anneanne, kızı ve torunu evde ölü bulundu
Gaziantep'te bir evde birlikte yaşayan anneanne, kızı ve torunu ölü bulundu. Hayatını kaybeden 3 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettikleri iddia edildi.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi 44 Nolu Sokak'ta bulunan bir evde meydana gelen olayda iddiaya göre, evde yaşayan Behiye Özkan (65) ile kızı Selma Özkan (27) ve torunu Yusuf Özçelik'ten yakınları uzun süre haber alamadı.
Evdekilerden haber alamayan yakınları ile komşuları 3 kişinin durumundan şüphe ederek 112 Acil Çağrı hattına ihbarda bulundu.
ANNEANNE, KIZI VE TORUNU EVDE ÖLÜ BULUNDU
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri uzun süre kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla kapıyı kırarak içeri girdi.
İçeri giren ekipler, üç kişiyi yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu.
Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirme Behiye Özkan, Selma Özkan ve Yusuf Özçelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.
CENAZELER EVDEN ÇIKARILIRKEN YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ
Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Cenazeler evden çıkarılırken ölen 3 kişinin yakınları feryat ederek gözyaşı döktü.
Bazı yakınları ise salavat getirerek ölenlere dua okudu.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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