Soba gazı faciaya neden oldu: Bir kardeş hayatını kaybetti, diğeri yoğun bakımda

Yayınlanma: 13.02.2025 - 17:14

Güncelleme: 13.02.2025 - 17:14

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine bağlı Aşağı Kalamış Mahallesi’nde sobadan sızan karbonmonoksit gazı, felaketi yaşattı. Gece saatlerinde ısınmak için sobanın kovasını odalarına taşıyan Ufuk ve Mustafa Çevrimkaya kardeşler, gazdan zehirlendi. Sabah saatlerinde çocuklarını hareketsiz bulan anne Saliha Çevrimkaya, komşularından yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ufuk Çevrimkaya’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Durumu ağır olan Mustafa Çevrimkaya ise Şarköy Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, uzmanlar soba kullanımına karşı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.