Soba gazından zehirlenen 2 kardeş hayatını kaybetti
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine, misafirliğe giden kadın ile ablası sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti, yeğeni ise hastaneye kaldırıldı.
Olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, evde ısınmak için sobada odun yakan Çiçek ailesinin fertleri eve geldiklerinde, Bedir Çiçek, Havva Çiçek (55) ile Zahide Açıl’ın (50) hareketsiz bir şekilde yattıklarını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
2 KARDEŞ YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbarla olay yerine giden ekipler, yaptıkları kontrolde kardeş olan Havva Çiçek ile Zahide Açıl’ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiğini belirledi.
BİR KİŞİ BAYGIN BULUNDU
Odada bulunan Bedir Çiçek ise baygın bir şekilde Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Acil serviste tedavisine başlanılan Çiçek’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Ölen 2 kadının cenazesi ise otopsi için Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
MİSAFİRLİĞE GELMİŞLERDİ
Hayatını kaybeden iki kadının kardeş olduğu ve Zahide Açıl'ın (50) Manisa'dan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine ablasının evi Havva Çiçek'e misafirliğe geldiği öğrenildi.
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