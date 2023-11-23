Sobadan sızan gazdan zehirlendi... Hayatını kaybetti

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde Saliha Çiftçibaşı (55) sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 23.11.2023 - 20:30
Sobadan sızan gazdan zehirlendi... Hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesi Özlüce köyünde yaşayan Özcan Çiftçibaşı, gece sobadan sızan gazdan etkilenerek uyandı.

Yan odada bulunan eşi Saliha Çiftçibaşı'nı kontrol eden Özcan Çiftçibaşı, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Adrese gelen sağlık ekipleri sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Saliha ve Özcan çiftini Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada Saliha Çiftçibaşı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Özcan Çiftçibaşı'nın ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.  


Nevşehir soba soba zehirlenmesi Zehirlenme

İlgili Haberler

Lise öğrencileri zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı!

Lise öğrencileri zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı!
5 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

5 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Uzmanından sahte botoks uyarısı: Zehirlenme vakaları arttı

Uzmanından sahte botoks uyarısı: Zehirlenme vakaları arttı

En Çok Okunan Haberler