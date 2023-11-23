Sobadan sızan gazdan zehirlendi... Hayatını kaybetti

Yayınlanma: 23.11.2023 - 20:30

Güncelleme: 23.11.2023 - 20:31

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesi Özlüce köyünde yaşayan Özcan Çiftçibaşı, gece sobadan sızan gazdan etkilenerek uyandı.

Yan odada bulunan eşi Saliha Çiftçibaşı'nı kontrol eden Özcan Çiftçibaşı, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Adrese gelen sağlık ekipleri sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Saliha ve Özcan çiftini Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada Saliha Çiftçibaşı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Özcan Çiftçibaşı'nın ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.