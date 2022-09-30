Soba kullananlar dikkat: 'Baca bakımınızı aksatmayın'
Kış aylarının yaklaşmasıyla özellikle soba kullanan yurttaşlara baca bakımını ihmal etmemeleri hatırlatmasında bulunuldu.
Türkiye’de soğuk havaların gelmesiyle vatandaşlar ısıtma tesisatlarını kullanmaya başladı. Baca bakımının ihmal edilmemesini vurgulayan İtfaiye Müdürü Ayhan Özbek, özellikle gece yatmadan önce sobaya kömür atılmaması gerektiğinin altını çizdi.
Özbek, özellikle rüzgârlı havalarda evin içine sızan gazların uykuda zehirleme vakalarına yol açtığını belirterek, “Eylül ekim ayları artık kışa hazırlık aylarıdır. Kış tam olarak başlamadan önce kömürlü soba kullananların yılda iki kez, doğalgaz kombi bacalarının ise teknik personellerce yılda bir kez bakımlarının yapılması gerekir. Yaşadığımız Sinop kentimiz ciddi rüzgâr esintisi barındırıyor. Bacalarımızdan evlerin içine sızan karbonmonoksit gazı çok ciddi zehirlemelere yol açabilir. Bu tür zehirlenmeler ise kısa sürede tıbbi müdahale gerektirir, yapılmazsa ölümle sonuçlanabilir” diye konuştu.
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