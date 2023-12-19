Sobada zehirlenen anne ve çocuklara ilişkin yeni gelişme
Mardin'de karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen anne ve çocukları, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde sabah saatlerinde işe giden bir yurttaş eşini arayıp cevap alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese giden sağlık ve polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdi. Ekipler, evde anne G.K., çocukları L.K., H.K., C.K., M.K. ve E.R.K.’yi baygın halde buldu.
Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede anne ve çocuklarının kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini belirledi.
Hastaneye kaldırılan anne ve çocukları yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.
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