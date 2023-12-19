Sobada zehirlenen anne ve çocuklara ilişkin yeni gelişme

Mardin'de karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen anne ve çocukları, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

İHA
Yayınlanma: 19.12.2023 - 10:06
Abone Ol google-news

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde sabah saatlerinde işe giden bir yurttaş eşini arayıp cevap alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese giden sağlık ve polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdi. Ekipler, evde anne G.K., çocukları L.K., H.K., C.K., M.K. ve E.R.K.’yi baygın halde buldu.

Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede anne ve çocuklarının kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini belirledi.

Hastaneye kaldırılan anne ve çocukları yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.


mardin karbonmonoksit gazı karbonmonoksit Zehirlenme

İlgili Haberler

Karbonmonoksit gazından zehirlenen madenci toprağa verildi

Karbonmonoksit gazından zehirlenen madenci toprağa verildi
Doğaüstü olayların ardındaki gerçek: Karbonmonoksit

Doğaüstü olayların ardındaki gerçek: Karbonmonoksit
Gaziantep'te feci ölüm: Tandırdan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

Gaziantep'te feci ölüm: Tandırdan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

En Çok Okunan Haberler