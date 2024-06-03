SOCAR'ı protesto etmişlerdi: Hepsi serbest

Yayınlanma: 03.06.2024 - 22:02

Güncelleme: 03.06.2024 - 22:02

Filistin İçin Bin Genç topluluğu, Rafah'ı bombalayarak yüzlerce çocuk ve kadını katleden İsrail'e petrol sağladığı iddia edilen, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ı, 31 Mayıs'ta "Refah'ı bombalayan jetlerin petrolünü sağlayan SOCAR'dan Filistin halkı adına hesap sormaya geldik" diyerek Sarıyer'deki binası önünde protesto etti.

Protestoların ardından 2 Haziran'da düzenlenen operasyonlarla 13 kişi evinden gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞLERDİ

Gözaltına alınanlar, emniyet işlemlerinin ardından bugün İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Savcılık işlemleri tamamlanan 13 kişiden 1'i tutuklanması talebiyle, 12'si ise haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Hakimliğe çıkarılan gençlerin tamamı, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.