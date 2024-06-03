SOCAR'ı protesto etmişlerdi: Hepsi serbest
İsrail'e petrol sağladığı iddiasıyla SOCAR'ı protesto eden Filistin İçin Bin Genç topluluğundan gözaltına alınan 13 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Filistin İçin Bin Genç topluluğu, Rafah'ı bombalayarak
yüzlerce çocuk ve kadını katleden İsrail'e petrol sağladığı iddia edilen,
Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ı, 31 Mayıs'ta "Refah'ı bombalayan
jetlerin petrolünü sağlayan SOCAR'dan Filistin halkı adına hesap sormaya
geldik" diyerek Sarıyer'deki binası önünde protesto etti.
Protestoların ardından 2 Haziran'da düzenlenen
operasyonlarla 13 kişi evinden gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞLERDİ
Gözaltına alınanlar, emniyet işlemlerinin ardından bugün
İstanbul Adliyesine sevk edildi.
Savcılık işlemleri tamamlanan 13 kişiden 1'i tutuklanması
talebiyle, 12'si ise haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh
Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR
Hakimliğe çıkarılan gençlerin tamamı, yurt dışına çıkış
yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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