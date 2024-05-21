Soğuk hava deposunda korkutan yangın!
Sultanbeyli’nde soğuk hava deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay, Sultanbeyli ilçesi, Battalgazi Mahallesi’nde bulunan Aytop Gıdacılar Sanayi Sitesi’nde saat 04.20 sıralarında yaşandı.
İddiaya göre, soğuk hava deposu olarak kullanılan bir işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın bir anda tüm işyerini sardı.
Dumanların ve alevlerin yükseldiğini gören çevredeki yurttaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangında ölen veya yaralanan olmazken, soğuk hava deposu küle döndü.
Olay yerine gelen polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kredi kartı ödemelerinde yeni dönem!
- En iyi babalar bu 4 burçtan çıkıyor!
- Kiralarda 'yüzde 25 zam sınırı' devam edecek mi?
- Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden 'Netanyahu' kararı
- Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası
- 31 Mart gecesi üzüldüğü iki şehri açıkladı
- Milli yas ilan edildi!
- ‘Ölüm Komitesi’nin Üyesiydi
- Örf ve adetlere uygun değilmiş!
- 'Yerlikaya’ya güvendim ve o yüzden buradayım'