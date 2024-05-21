Soğuk hava deposunda korkutan yangın!

Yayınlanma: 21.05.2024 - 07:48

Güncelleme: 21.05.2024 - 07:48

Olay, Sultanbeyli ilçesi, Battalgazi Mahallesi’nde bulunan Aytop Gıdacılar Sanayi Sitesi’nde saat 04.20 sıralarında yaşandı.

İddiaya göre, soğuk hava deposu olarak kullanılan bir işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın bir anda tüm işyerini sardı.

Dumanların ve alevlerin yükseldiğini gören çevredeki yurttaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangında ölen veya yaralanan olmazken, soğuk hava deposu küle döndü.

Olay yerine gelen polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.



