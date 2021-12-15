Sokağa idrarını yapan yurttaşın 'hayasızca harekette' bulunduğuna karar verildi: Adli kontrol şartıyla serbest
Kadıköy Moda'da sokağa idrarını yapan kişiyi uyaran Okan Duman isimli müzisyeni darp edildi. Müzisyene saldırıda bulunan 2 şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Sokağa idrarını yapan A.K. hayasızca hareket ettiği gerekçesiyle suçlu bulundu.
Kadıköy Moda'da önceki gün gerçekleşen olayda, dört arkadaştan biri, sokak ortasında pantolonunu indirip bir binanın önüne idrarını yaptı. Bu sırada eşiyle birlikte evine giden müzisyen Okan Duman tepki gösterdi.
Uyarıya aldırış etmeyen A.K ve arkadaşları müzisyen Okan Duman'a saldırdı.
Kavgada Duman'ın eşi de darbe aldı. İhbar üzerine olay yerine polis geldi. İki taraf birbirinden şikâyetçi oldu.
Savcının sokağa idrarını yaptığı öne sürülen kişi ve arkadaşları hakkında yakalama kararı çıkardığı öğrenildi.
Yeniden gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık, Aras K.'yi "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan Mete İ.'yi de "Basit yaralama" suçundan adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etti.
YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI ŞEKLİNDEKİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de şüpheliler Aras K. ve Mete İ.'nin sevk edildiği suç maddesinden yurtdışına çıkmamak ve imza atmak şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
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