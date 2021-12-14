Diyarbakır'da adliye çıkışı silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır'da, aralarındaki husumet nedeniyle mahkemelik olan akraba iki ailenin duruşma çıkışı silahlı ve sopalı kavgasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
Olay, saat 13.00 sıralarında, Yenişehir ilçesi Elazığ Bulvarı'ndaki adliye karşısında meydana geldi. Aralarındaki husumet nedeniyle mahkemelik olan akraba Güler ve Polat aileleri, adliye çıkışı buluştukları çay evinde tartışmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen tartışma, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada Nedim ve Edip Güler ile Süleyman Polat yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Altan Güler'in ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.
Polis, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına alırken, soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Bilim insanı soruldu: 'Tülin Şahin' yanıtını verdi
- CNN Türk muhabiri 'faiz kararını' açıkladı
- ''Pamuk mu kullanılacak?''
- Aliyev'den hakemlere veryansın
- Sosyal medyada gündem oldu
- Doğu Demirkol'dan Melis Sezen taklidi
- 'Çok sancılı olacak' deyip duyurdu
- Kritik iddia! Toplantı yarına mı ertelendi?
- Hayvanlar da geçinemiyor: Mamaya büyük zam
- 'Ülkedeki en büyük AKP eseri'
En Çok Okunan Haberler
- Özgür Demirtaş'ın asgari ücret açıklaması gündem oldu
- Asgari ücret kararını beklemediler, personele dev zam
- Merkez Bankası dolara müdahale etmişti
- Japonlar Erdoğan'ın planını açıkladı
- Dolarda yeni şok beklentisi
- Ekonomi zirvesi sona erdi
- Katar'a söz verilen dolar kuruyla ilgili çarpıcı iddia!
- Ünlü şarkıcı kaza geçirdi
- Olunca öğrenirsiniz
- Azra'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı