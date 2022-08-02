Sokak köpeğini vurmak isterken 3 çocuğu vurdu

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde sokak köpeğini vurmak isteyen şahsın tüfeğinden çıkan saçmalar 3 çocuğa isabet etti. Yaralanan çocuklar hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

İHA
02 Ağustos 2022 Salı, 15:49
Sokak köpeğini vurmak isterken 3 çocuğu vurdu
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Sakarya'nın Serdivan ilçesi Selahiye Mahallesi’nde dün akşam Y.Y. (56) isimli şahıs tüfeği ile sokak köpeğini vurmak istedi. Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada bölgede bulunan Y.T. (8), Z.T. (9) ve E.S.P. (9) isimli 3 çocuğa isabet etti.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrasında yaralı çocuklar hastaneye kaldırılırken şüpheli Y.Y. gözaltına alındı. Hastanede tedavileri tamamlanan çocuklar taburcu edildi.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


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