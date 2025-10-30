Sokak ortasında başından vurulmuş halde bulundu: İntihar mı cinayet mi?

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Çaylı Mahallesi Yücelen Kavşağı yakınlarında dün saat 21.00 sıralarında kan donduran bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; park halinde bulunan bir karavanın olduğu bölgeden silah sesi geldiğini duyan yurttaşlar yerde başından silahla vurulmuş bir erkek olduğunu fark etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan şahıs, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Polis ekipleri yaptıkları ilk incelemelerde şahsın evli ve bir çocuk babası Murat Azılı olduğunu tespit ederken, Azılı'nın silahla kendi hayatına son verdiği ihtimali üzerinde durulduğu bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.