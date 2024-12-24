Sokak ortasında başından vurulmuştu: Soruşturmada flaş gelişme!

Malatya'da sokak ortasında çıkan silahlı kavgada başından vurulan 26 yaşındaki Batuhan Kökovalı'nın ölümüyle ilgili 3 şüpheli, yakalandı.

Sokak ortasında başından vurulmuştu: Soruşturmada flaş gelişme!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 24.12.2024 - 11:09

Malatya'da Zafer Mahallesi'nde dün saat 05.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; caddede karşılaşan Ş.F.A., G.B. ve B.Ş. ile husumetli oldukları Batuhan Kökovalı (26) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!

Kavga sırasında Batuhan Kökovalı, tabancayla başından vuruldu. Kökovalı, ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Batuhan Kökovalı, kurtarılamadı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, 3 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.


Etiketler: #gözaltı #husumet #kavga #Malatya

İlgili Haberler

Adana'da sokak ortasında silahlı saldırı: 18 yaşındaki genç öldü!

Adana'da sokak ortasında silahlı saldırı: 18 yaşındaki genç öldü!
Eskişehir'de korkunç olay... Husumetlisini sokak ortasında öldürdü!

Eskişehir'de korkunç olay... Husumetlisini sokak ortasında öldürdü!
Sokak ortasında dehşet saçan şahıslara ceza yağdı

Sokak ortasında dehşet saçan şahıslara ceza yağdı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler