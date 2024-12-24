Sokak ortasında başından vurulmuştu: Soruşturmada flaş gelişme!

Yayınlanma: 24.12.2024 - 11:09

Güncelleme: 24.12.2024 - 11:09

Malatya'da Zafer Mahallesi'nde dün saat 05.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; caddede karşılaşan Ş.F.A., G.B. ve B.Ş. ile husumetli oldukları Batuhan Kökovalı (26) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!

Kavga sırasında Batuhan Kökovalı, tabancayla başından vuruldu. Kökovalı, ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Batuhan Kökovalı, kurtarılamadı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, 3 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.