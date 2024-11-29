Eskişehir'de korkunç olay... Husumetlisini sokak ortasında öldürdü!

Yayınlanma: 29.11.2024 - 15:46

Güncelleme: 29.11.2024 - 15:46

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi Bilgeç Sokak'ta gece yarısı korkunç bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; arkadaşıyla bir süre alkol alan Enes T., sokakta husumetlisi Erol Can Kılıç (25) ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan kavgada Enes T., Kılıç'ı bıçakla ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Erol Can Kılıç, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kılıç, kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Enes T., polis ekiplerince yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Enes T. ifadesi için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne götürüldü.