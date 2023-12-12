Sokak ortasında çocuğa bıçaklı saldırı... Saldırgan aranıyor!
Erzurum'da16 yaşındaki bir çocuk, kavga ettiği bir kişi tarafından sokak ortasında bıçakla yaralandı. Olayı ardından kaçan saldırgan aranıyor.
Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi ile Y.E.Y. (16) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, bıçakla Y.E.Y.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak kaçtı.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yaralanan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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