Sokak ortasında dehşet anları: 80 yaşındaki adam av tüfeğiyle köpeklere ateş açtı!

Arnavutköy'de bir şahıs, kendi halinde duran iki köpeğe av tüfeğiyle ateş etti. Dehşete düşüren anları bir başka yurttaş cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

İHA
Yayınlanma: 31.07.2023 - 17:10
Abone Ol google-news

İstanbul Arnavutköy’de meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, bir şahıs sokak ortasında kendi halinde duran 2 köpeğe av tüfeğiyle ateş açtı. 

Bir tanesini yaralayan adam diğer kaçan köpeği öldürmek için defalarca ateş etti. Yaşananlar bir başka yurttaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Görüntülerde, adamın köpeklere defalarca ateş ettiği bir kişinin ise ateş eden şahsı izlediği görüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Sokak ortasında av tüfeğiyle köpekleri öldürmeye çalışan Osman Ergene (80) isimli şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin av tüfeğine ise el konulduğu öğrenildi.


HAYVAna şiddet Köpek av tüfeği

İlgili Haberler

Köpekler 'şimdilik' kalacak

Köpekler 'şimdilik' kalacak
Köpekbalığı saldırısından balina kurtardı

Köpekbalığı saldırısından balina kurtardı
İstanbul'da köpek otomobile girdi, saatlerce çıkarılamadı

İstanbul'da köpek otomobile girdi, saatlerce çıkarılamadı

En Çok Okunan Haberler