Köpekler 'şimdilik' kalacak
Boğaziçi Üniversitesi içindeki Boğaziçi Hayvan Barınma Merkezi’nde (BUPaws) bulunan 42 köpeğin tahliye edilmesine ilişkin tebligat hakkında mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Köpeklerin, Sarıyer Belediye Barınağı’na alınması için önceki gün İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gönüllülere tebligat gönderilmiş, tahliye için ise 72 saat süre verilmişti. Gönüllüler karara itiraz etmişti.
Cumhuriyet’e konuşan BUPaws gönüllü koordinatörü Defne Arsoy, “Okulun iddiası bu hayvanların bizim tarafımızdan terk edildiğiydi. Bunun adalet karşısında cevabının bulunacağını gönülden diliyordum. Cevap bulundu, yürütme durduruldu” dedi.
Gönüllüler dün kampusta basın açıklaması
düzenledi. Açıklamada, “Hayvanları, ‘bakımevi’
adı altındaki kamplarda ölüme terk etmenize
izin vermeyeceğiz” ifadelerine yer verildi.
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