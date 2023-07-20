Köpekler 'şimdilik' kalacak

Yayınlanma: 20.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.07.2023 - 03:00

Köpeklerin, Sarıyer Belediye Barınağı’na alınması için önceki gün İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gönüllülere tebligat gönderilmiş, tahliye için ise 72 saat süre verilmişti. Gönüllüler karara itiraz etmişti.

Cumhuriyet’e konuşan BUPaws gönüllü koordinatörü Defne Arsoy, “Okulun iddiası bu hayvanların bizim tarafımızdan terk edildiğiydi. Bunun adalet karşısında cevabının bulunacağını gönülden diliyordum. Cevap bulundu, yürütme durduruldu” dedi.

Gönüllüler dün kampusta basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, “Hayvanları, ‘bakımevi’ adı altındaki kamplarda ölüme terk etmenize izin vermeyeceğiz” ifadelerine yer verildi.

