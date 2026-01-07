Sokak ortasında kanlı pusu... Baba ile oğullarına kurşun yağdırdı!

Kirişçi Mahallesi 49. Sokak'ta saat 11.20 sıralarında silahlı saldırı yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; M.K. adlı zanlı sokak ortasında karşılaştığı baba M.Ş. (69) ve oğulları K.Ş. (39), H.A.Ş. (27) ve E.Ş.'yi (31) belinden çıkardığı silahla vurarak olay yerinden kaçtı.

Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanan baba ve oğulları kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan yurttaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YARALILARDAN 3'ÜNÜN SAĞLIK DURUMUNUN AĞIR

Yerde yatan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olayın yaşandığı sokakta geniş güvenlik önlemi aldı, olay yeri inceleme ekibi de boş kovan çalışması yaptı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren zanlıyı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Öte yandan olayın alacak verecek meselesinden dolayı çıktığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.