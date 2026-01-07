Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sokak ortasında kanlı pusu... Baba ile oğullarına kurşun yağdırdı!

Sokak ortasında kanlı pusu... Baba ile oğullarına kurşun yağdırdı!

7.01.2026 15:43:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Sokak ortasında kanlı pusu... Baba ile oğullarına kurşun yağdırdı!

Karaman'da baba ve 3 oğlu sokak ortasında uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Kirişçi Mahallesi 49. Sokak'ta saat 11.20 sıralarında silahlı saldırı yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; M.K. adlı zanlı sokak ortasında karşılaştığı baba M.Ş. (69) ve oğulları K.Ş. (39), H.A.Ş. (27) ve E.Ş.'yi (31) belinden çıkardığı silahla vurarak olay yerinden kaçtı.

Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanan baba ve oğulları kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan yurttaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Image

YARALILARDAN 3'ÜNÜN SAĞLIK DURUMUNUN AĞIR

Yerde yatan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olayın yaşandığı sokakta geniş güvenlik önlemi aldı, olay yeri inceleme ekibi de boş kovan çalışması yaptı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren zanlıyı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Öte yandan olayın alacak verecek meselesinden dolayı çıktığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İlgili Konular: #silahlı saldırı #KARAMAN #Baba

İlgili Haberler

Yalova'da SGK Avukatı Zekeriya Polat'a silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! Bakan Vedat Işıkhan, Yılmaz Tunç ve SGK'den açıklama geldi...
Yalova'da SGK Avukatı Zekeriya Polat'a silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! Bakan Vedat Işıkhan, Yılmaz Tunç ve SGK'den açıklama geldi... Yalova SGK İl Müdürlüğü'nde emekliliği reddedilen bir kişi, avukat Zekeriya Polat'ı tabancayla vurdu. Polat, hayatını kaybetti. SGK, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan saldırıya ilişkin açıklama geldi.
Yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı: Yaralılar var!
Yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı: Yaralılar var! Kocaeli'nde kaldırımda yürüyen bir kişiye seyir halindeki araçtan ateş açıldı. Açılan ateş sırasında durakta bekleyen bir kadın da yaralandı. İki yaralı hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Sokak ortasında dehşet! Küçükçekmece’de motosikletli silahlı saldırı: 2 ölü 1 yaralı!
Sokak ortasında dehşet! Küçükçekmece’de motosikletli silahlı saldırı: 2 ölü 1 yaralı! Küçükçekmece’de motosikletli iki şüpheli, sokakta bulunan üç kişiye silahlı saldırı düzenledi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisi hayatını kaybederken, bir kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.