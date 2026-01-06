Yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı: Yaralılar var!

Gebze ilçesine bağlı Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi’nde silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinde yürüyen Özcan E. (50), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu bacağından yaralandı.

Açılan ateş sırasında durakta otobüs bekleyen Safinaz A. (35) da mermi isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.