Sokak ortasında kurşun yağdırdı: Kadın hayatını kaybetti!

Küçükçekmece’de, işine gitmek için kaldırımda yürüyen kadın, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinden kaçarken polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

DHA
Yayınlanma: 16.05.2024 - 12:58
Sokak ortasında kurşun yağdırdı: Kadın hayatını kaybetti!
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Olay, saat 08.30 sıralarında, Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; cadde üzerinde yürüyerek işe giden kadını, kimliği belirsiz bir erkek takip etmeye başladı. 

Bir süre sonra kadının yanına yaklaşan kişi, yanındaki silahla kadına iki el ateş etti. Silahlı saldırı sonucu kadın vurularak yüzüstü düştü. Silahlı saldırgan yaralı kadını çevirerek 3 el daha ateş etti. 

Olayın ardından saldırgan olay yerinden kaçarken çevredekiler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kadını ambulansla hastaneye götürdü. Yaralı kadın, hastanede hayatını kaybetti. 

Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken polis, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.


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