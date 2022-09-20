Sokak ortasında sandalyeler havada uçuştu
Siirt’te, barışmak için kahvehanede buluşan husumetli iki grup arasında çıkan; taş, sopa ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Siirt Bahçelievler Mahallesi'nde husumetli iki grup, dün barışmak için kahvehanede bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü. Taş, sopa ve sandalyelerin de kullanıldığı kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kavgada 9 kişi, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin gelmesiyle taraflar, kavgayı sonlandırdı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.
Kavgaya karışan bazı kişiler de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yaralılar da tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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