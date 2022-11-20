Sokak ortasında silahlı kavga: 3 çocuk yaralandı

20 Kasım 2022 Pazar, 13:05

Gaziantep'in Şirinevler Mahallesi'nde iddiaya göre, kavgalı 2 aile arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar, sokakta oynayan Sıraç Çeliktop (5), Serdar Aşık (9) ve Zeki Avcı'ya (10) isabet etti.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahale sonrası yaralı 3 çocuk, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan çocuklardan Sıraç Çeliktop'un sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.