Sokak ortasındaki kanlı cinayet soruşturmasında yeni gelişme!

Hüseyin Yılmaz’ın sokak ortasında silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli şahıstan 4’ü tutuklandı. Cinayetin kan davası nedeniyle işlendiği iddia edildi.

İHA
Yayınlanma: 23.02.2024 - 09:31
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’nde 16 Şubat'ta iddiaya göre, halı fabrikasında çalışan 4 çocuk babası Hüseyin Yılmaz (35), sokakta yürüdüğü sırada husumetli olduğu şahıs ya da şahısların silahlı saldırısına uğradı.

Olay sonrası vücuduna isabet eden 9 kurşunla ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

4 TUTUKLAMA

Olay sonrası çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sokaktaki kanlı cinayetle ilgili 8 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Şüpheli şahıslar, emniyette tamamlanan yasal işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından adli mercilere sevk edildi. 8 şahıstan 4’ü adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KAN DAVASI" İDDİASI

Öte yandan 4 çocuk babası Hüseyin Yılmaz’ın sokak ortasında kurşun yağmuruna tutularak öldürülmesiyle sonuçlanan kanlı cinayetin kan davası nedeniyle işlendiği iddia edildi. Olayla ilgili derin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.


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