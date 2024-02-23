Sokak ortasındaki kanlı cinayet soruşturmasında yeni gelişme!

Yayınlanma: 23.02.2024 - 09:31

Güncelleme: 23.02.2024 - 09:50

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’nde 16 Şubat'ta iddiaya göre, halı fabrikasında çalışan 4 çocuk babası Hüseyin Yılmaz (35), sokakta yürüdüğü sırada husumetli olduğu şahıs ya da şahısların silahlı saldırısına uğradı.

Olay sonrası vücuduna isabet eden 9 kurşunla ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

4 TUTUKLAMA

Olay sonrası çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sokaktaki kanlı cinayetle ilgili 8 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Şüpheli şahıslar, emniyette tamamlanan yasal işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından adli mercilere sevk edildi. 8 şahıstan 4’ü adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KAN DAVASI" İDDİASI

Öte yandan 4 çocuk babası Hüseyin Yılmaz’ın sokak ortasında kurşun yağmuruna tutularak öldürülmesiyle sonuçlanan kanlı cinayetin kan davası nedeniyle işlendiği iddia edildi. Olayla ilgili derin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.