Sokak röportajında isyan etti: 'Elim kırılsaydı da Tayyip'e oy vermeseydim'

15 Mart 2022 Salı, 13:15

YouTube'da yayın yapan 'Zeyrek' isimli kanalın sokak röportajına AKP'li genç bir seçmenin isyanı damga vurdu. Önceden AKP'ye oy verdiğini söyleyen ve "Elim kırılsaydı da oy vermeseydim" diyen yurttaş, "Elim kırılsaydı benim. Şu elim kökünden kopsaydı... Zoruma gidiyor, ülkenin bu halde olması zoruma gidiyor. Köpek gibi pişmanım" sözlerini kullandı.

O anlar sosyal medyada da gündem oldu.

'LOZAN' YANITI DA GÜNDEM OLMUŞTU

Önceki günlerde aynı kanala röportaj veren ve AKP'li olduğunu belirten bir başka yurttaşın da açıklamaları sosyal medyada viral olmuştu.

Ekonomik sorunların ‘dış güçler’ nedeniyle yaşandığını savunan yurttaş, “Şu anda belli bir sıkıntı yaşıyoruz ama bunun önü açılacağı için sabretmemiz gerekir. Sözleşme bitince (Lozan Antlaşması) biz yeraltı kaynaklarımızı kullanmaya başlayınca… Başlayacak inanıyorum” demişti.