Sokak röportajında ilginç anlar: Hakaretler yağdırdı

30 Aralık 2021 Perşembe, 09:57

'Kanal Dünya' İstanbul Esenler'de yaptığı bir sokak röportajında, yoldan geçen bir yurttaşa "Erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz sorusu?" soruldu. Yurttaş "Tabii ki Reis başka kim var" yanıtını verdikten sonra yanından geçen insanlara hakaret etmeye başladı.

Tartışmaya dönüşen röportajda yurttaş, çevresinde toplanan insanlara "Yamalı eliselerden bu hale geldik daha ne istiyorsunuz. Her kapıda üçer tane araba var ne istiyorsunuz. Belanızı aramayın. Teröristler" diyerek küfür etti.

Proveke edici sözlerine devam eden yurttaş,"Ne istiyorsunuz daha zıkkım yiyi. Ballı börek yiyiyorsunuz. Kılıçdaroğlu daha iki lafı bir araya getiremiyor. İki lafından biri yalan" diye konuştu.

Kadının bu sözleri ise sosyal medyada gündem oldu.