Sokak röportajında kadını sözlü taciz eden YouTuber Mesut Can Eray sınır dışı edildi

10 Eylül 2022 Cumartesi, 17:04

Avusturya’nın başkenti Viyana’da YouTube videoları çeken Mesut Can Eray’ın yaptığı bir sokak röportajında bir kadına giyiminden dolayı hakaret etmesi sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kişi Eray’a tepki gösterdi ve polise şikayet etti.

Recep Baltaş adlı bir kullanıcı, ''Sabah bu artığı Viyana polisine şikayet etmiştim. Polis açıklama yaptı 'Bilgiler sorumlu polis karakoluna iletildi'' diye. Umarım ceza alır ya da sınır dışı edilir de Avusturya bir virüsten daha kurtulur'' ifadelerini kullandı.

Viyana’da yaptığı sokak röportajlarıyla ünlü olan Mesut Can Eray isimli erkek, Viyana’da yoldan çevirdiği bir kadına ''Önünü dön, yakına gel bakayım'' dedikten sonra, ''Ya aile var burada utanmıyor musun? Böyle giyiyorsun insanların abdestini kaçırıyorsun. Ben mesela buraya abdestli geldim, abdestim kaçtı. Böyle giydiğin için. İnsan üstüne bir şey giyer. Harbiden çok terbiyesiz terbiyesiz şeyler yapıyorsunuz'' şeklinde konuştu. Genç kadının Türkçe bilmediği için hakaretleri anlamadığı ve Eray’a gülümseyerek yanıt verdiği görüldü.

VİYANA POLİSİ HAREKETE GEÇTİ

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kişi Eray’ın yaşadığı ülkede bulunmasını ve hakaret ettiği için yargılanmasını talep etti.

Polis, videoyu paylaşan Recep Baltaş adlı bir hesaba yanıt verdi ve konuyla ilgili harekete geçtiklerini söyledi. Mesut Can Eray, YouTube’dan yaptığı açıklamada, ''Deport edildim. Pasaportumu ve her şeyimi aldılar. Yurtdışına çıkamıyorum. Çektiğim videolar yüzünen çıkamıyorum. Artık Türkiye’deyim. İşime geldi. Mizah videoları çekeceğim'' dedi.