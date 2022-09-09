Viyana polisi Mesut Can Eray hakkında harekete geçti
Avusturya'da YouTube videoları çeken Mesut Can Eray'ın bir sokak röportajı sosyal medyada gündem oldu. Eray'ın bir kadına hakaret yağdırması tepki çekti. Konuyla ilgili Viyana polisi harekete geçti.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da YouTube videoları çeken Mesut Can Eray'ın yaptığı bir sokak röportajında bir kadına giyiminden dolayı hakaret etmesi sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kişi Eray'a tepki gösterdi.
YOLDAN ÇEVİRDİ, HAKARETLER YAĞDIRDI
Viyana'da yaptığı sokak röportajlarıyla bilinen Mesut Can Eray isimli erkek, Viyana'da yoldan çevirdiği bir kadına "Önünü dön, yakına gel bakayım" dedikten sonra, "Ya aile var burada utanmıyor musun? Böyle giyiyorsun insanların abdestini kaçırıyorsun. Ben mesela buraya abdestli geldim, abdestim kaçtı. Böyle giydiğin için. İnsan üstüne bir şey giyer. Harbiden çok terbiyesiz terbiyesiz şeyler yapıyorsunuz." ifadelerini kullandı. Genç kadının Türkçe bilmediği için hakaretleri anlamadığı ve Eray'a gülümseyerek yanıt verdiği görüldü.
tek kelimeyle igrenc 0 komiklik pic.twitter.com/Il3S8XngYj— miaveli (@f4iryunki) September 7, 2022
VİYANA POLİSİ HAREKETE GEÇTİ
Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kişi Eray'ın yaşadığı ülkede bulunmasını ve hakaret ettiği için yargılanmasını talep etti.
Viyana polisi, videoyu paylaşan bir hesaba yanıt verdi ve konuyla ilgili harekete geçtiklerini söyledi.
Viyana Polis Departmanı'na ait resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bilgiler sorumlu polis karakoluna iletildi" denildi.
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