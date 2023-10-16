Sokak röportajında 'Mutlu musun' diye sordu, tehdit edildi: 'Eski karateciyim, boğazını delerim'
Bir kişi, otururken kendisine "Mutlu musunuz?" şeklinde soru sorulmasına aşırı tepki gösterdi. "Sana ne, dengesiz misin?" diyen yurttaş, daha sonra "Eski bir karateciyim. Boğazını delerim delerim" diyerek muhabiri tehdit etti.
Bir yurttaşa mikrofon uzatan Mor Mikrofon isimli YouTube
kanalı, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.
Yurttaş, kendisine "Mutlu musunuz?" sorusunun
yöneltilmesi üzerine tepki gösterdi. Yurttaş, "Sana ne, dengesiz
misin?" şeklinde cevap verdi ve ardından muhabiri tehdit etti, "Eski
bir karateciyim. Boğazını delerim delerim" dedi.
Şahıs, "Mutlu musunuz?" diye soran muhabire
şunları söyledi:
"Sana ne. Ben de sana soruyorum. Dengesiz misin?
Hesapsız kitapsız mısın? Sana ne benim geçinip geçinemediğimden."
“BİRAZ MEDENİ OLUN”
Muhabirin "Sorarım konuşmam dersin, üslubuna bakar
mısın?" demesi üzerine o yurttaş şunları söyledi:
"Çok kötü. Ben bu adamı rahatsız etmem ya, edemem. Bu
adam burada oturmuş bir şeyler bakıyor. Benim örfüm adetim buna müsaade etmez.
Sen de beni burada rahatsız etmezsin. 6 yaşındaki çocuğum bile yapmaz ya. Biraz
medeni olun."
“BOĞAZINI DELERİM”
Daha sonra "Ben senin kadar medeniyetsiz bir insan görmedim" diyen muhabiri, "Eski bir karateciyim. Boğazını delerim delerim" sözleriyle tehdit etti.
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