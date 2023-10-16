Sokak röportajında 'Mutlu musun' diye sordu, tehdit edildi: 'Eski karateciyim, boğazını delerim'

Yayınlanma: 16.10.2023 - 23:27

Güncelleme: 16.10.2023 - 23:28

Bir yurttaşa mikrofon uzatan Mor Mikrofon isimli YouTube kanalı, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Yurttaş, kendisine "Mutlu musunuz?" sorusunun yöneltilmesi üzerine tepki gösterdi. Yurttaş, "Sana ne, dengesiz misin?" şeklinde cevap verdi ve ardından muhabiri tehdit etti, "Eski bir karateciyim. Boğazını delerim delerim" dedi.

Şahıs, "Mutlu musunuz?" diye soran muhabire şunları söyledi:

"Sana ne. Ben de sana soruyorum. Dengesiz misin? Hesapsız kitapsız mısın? Sana ne benim geçinip geçinemediğimden."

“BİRAZ MEDENİ OLUN”

Muhabirin "Sorarım konuşmam dersin, üslubuna bakar mısın?" demesi üzerine o yurttaş şunları söyledi:

"Çok kötü. Ben bu adamı rahatsız etmem ya, edemem. Bu adam burada oturmuş bir şeyler bakıyor. Benim örfüm adetim buna müsaade etmez. Sen de beni burada rahatsız etmezsin. 6 yaşındaki çocuğum bile yapmaz ya. Biraz medeni olun."

“BOĞAZINI DELERİM”

Daha sonra "Ben senin kadar medeniyetsiz bir insan görmedim" diyen muhabiri, "Eski bir karateciyim. Boğazını delerim delerim" sözleriyle tehdit etti.