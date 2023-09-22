Sokakta çıkan kavgada öldürülmüştü... Şüphelilerle olaydan 2 saat önce tartışmış!
Gaziantep'te, dün gece sokakta çıkan kavgada öldürülen Mehmet Emre Yeter'in, olaya karışan kişilerle 2 saat önce parkta tartıştığı ortaya çıktı. Yeter'in cenazesi yakınları tarafından teslim alınırken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.
Gaziantep Güneş Mahallesi’nde dün gece saatlerinde feci bir olay yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; Mehmet Emre Yeter (21) ile henüz kimliği belirlenemeyen kişiler arasında sokakta çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Emre Yeter tabancayla, bir kişi ise av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı.
İhbarla gelen sağlık ekiplerince Gaziantep Üniversite Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Emre Yeter, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yeter'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI!
Polisin yürüttüğü soruşturmada, Mehmet Emin Yeter’in olaydan 2 saat önce parkta tartıştığı, evine döndükten sonra tartıştığı kişilerin sokağa geldiği ve kavganın çıktığı tespit edildi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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