Sokakta karşılaştığı husumetlisine bıçakla saldırdı!

11.10.2025 15:31:00
DHA
Bursa'da yaşayan Suriye uyruklu T.A., evinin bulunduğu sokakta karşılaşıp tartıştığı husumetlisi M.M.'yi bıçakladı. M.M. ambulansla hastaneye kaldırılırken, T.A. gözaltına alındı.

Yıldırım ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi 1. Yazar Sokak'ta saat 12.00 sıralarında bıçaklı saldırı meydana geldi.

İddiaya göre; T.A., husumetli M.M.'yi evinin yakınında görünce tepki gösterdi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. T.A., yanında bulundurduğu bıçakla M.M.'yi karın bölgesinden yaralayıp, kaçtı.

İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan T.A., Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

