Sokakta oynarken 'maganda kurşunu' ile vurularak ölen küçük Muhammet defnedildi
Kars'ta düğün salonuna açılan ateşte, olay yerine 150 metre uzakta oynarken başına isabet eden kurşunla yaşamını yitiren Muhammet Poyraz Erdağı (6) defnedildi.
Olay dün, İnönü Caddesi'ndeki bir düğün salonu önünde yaşandı. Kimliği belirsiz kişilerce araçtan açılan ateş sonucu salonun yaklaşık 150 metre ilerisinde, evlerinin önündeki kaldırımda akülü arabası ile oynayan Muhammet Poyraz Erdağı başından yaralandı.
İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, kurtarılamadı. Polis, şüphelileri yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Olaya karıştıkları belirlenen M.A., A.A., Y.Y., Y.Y.,K.Y., Y.D.A.,E.Y.A., B.A. ve K.A. gözaltına alındı.
Maganda kurşunu ile yaşamını yitiren Meltem-Murat Erdağı çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan Muhammet Poyraz Erdağı için öğlen namazı sonrası Kemer Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Ötüken Senger ile çok sayıda yurttaşın katıldığı cenaze namazı sonrası Muhammet Poyraz Erdağı, yakınlarının gözyaşları arasında Asri Mezarlığı'na defnedildi.
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