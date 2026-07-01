Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sokakta rastgele 8 farklı noktaya ateş açtı: O zanlıya tutuklama

Sokakta rastgele 8 farklı noktaya ateş açtı: O zanlıya tutuklama

1.07.2026 17:00:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Sokakta rastgele 8 farklı noktaya ateş açtı: O zanlıya tutuklama

Zonguldak'ta gece saatlerinde 8 farklı noktaya tabancayla rastgele ateş açtığı iddiasıyla gözaltına alınan Abdullah Püren, tutuklandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

 

Olay, gece saatlerinde Terakki Mahallesi Soğuksu Caddesi'nde meydana geldi. Abdullah Püren, cadde üzerinde aralarında park halindeki bir otomobilin de bulunduğu 8 farklı noktaya rastgele tabancayla ateş açtı.

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alınırken, olayda yaralanan olmadığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İlgili Konular: #zonguldak #bireysel silahlanma

İlgili Haberler

Türkiye’de bireysel silahlanmada endişe verici artış
Türkiye’de bireysel silahlanmada endişe verici artış Cumhuriyet başsavcılıklarının verilerine göre; ruhsatsız silah taşıma dosyaları son dört yılda 2,5 kat arttı. 2024 yılında ruhsatsız silah nedeniyle açılan dosya sayısı 137 bini geçti, on binlerce kamu davası açıldı.
Okul saldırılarının ardından bireysel silahlanma sorunu da yeniden tartışılıyor: 30 milyon ruhsatsız silah
Okul saldırılarının ardından bireysel silahlanma sorunu da yeniden tartışılıyor: 30 milyon ruhsatsız silah Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından bireysel silahlanma tartışmaları yeniden tartışılıyor. Adli bilişim uzmanı Altun, ruhsatlı silah sayısının yaklaşık 2.9 milyon olduğuna dikkat çekti. Altun, “Her yıl ortalama 4 bin 500 kişi bireysel silahlarla yaşamını yitiriyor. Bu, küçük çaplı bir savaş demek” ifadelerini kullandı.
Kadın cinayeti verileri bireysel silahlanma sorununu gözler önüne serdi: Hukuki düzenlemeler gerek
Kadın cinayeti verileri bireysel silahlanma sorununu gözler önüne serdi: Hukuki düzenlemeler gerek Her geçen gün artan kadına şiddet, bireysel silahlanmanın boyutlarını da gözler önüne seriyor.