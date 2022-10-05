Sokakta yürürken silahlı saldırıda ağır yaralandı
Adana'da Emir Çiçek (26), evinin yakınındaki sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Karnına ve koluna isabet eden kurşunlarla yaralanan Çiçek, hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Evine gitmek üzere sokakta yürüyen Emir Çiçek, yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Saldırganın ateşlediği silahtan çıkan kurşunlar, Çiçek'in karnına ve koluna isabet etti.
Saldırgan, olay yerinden kaçarken, Çiçek ise silah sesini duyup, sokağa çıkan yakınları tarafından özel araçla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Çiçek, hemen ameliyata alındı.
Saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.
Video Haberler
- Sokak hayvanlarına 4 Ekim'e özel ücretsiz kısırlaştırma
- Diyarbakır ve Mardin’de toz taşınımı etkili oldu
- Mevsimlik işçilerin zorlu mangal kömürü mesaisi sürüyor
- ''İnsanlık kalmamış''
- Sokak hayvanları için seferber oldular
- Kanadı kırılan yılan kartalının tedavisi devam ediyor
- Meclis karıştı; AKP'liler salonu terk etti
- Görenler bir daha bakıyor
- 3 yıllık biyolojik mücadele sonuç verdi
- 131 yıllık bıçakçılık mesleğini sürdürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- O gece kritik bir isim aramış ve...
- 'Güzel öneri ama bir şartım var...'
- Olay yaratacak iddia: Terim, dünya devinin hocası oluyor
- Kılıçdaroğlu'nun teklifine yanıt
- Meclis karıştı; AKP'liler salonu terk etti
- AKP’nin karşı hamlesi belli oldu
- Bahçeli'den 'Erdoğan' çıkışı
- Türk bankalarına kritik uyarı
- 6 Ekim'de İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz olacak
- 'Attığı bütün imzalar geçersiz sayılmalı'