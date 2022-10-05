Sokakta yürürken silahlı saldırıda ağır yaralandı

05 Ekim 2022 Çarşamba, 09:08

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Evine gitmek üzere sokakta yürüyen Emir Çiçek, yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Saldırganın ateşlediği silahtan çıkan kurşunlar, Çiçek'in karnına ve koluna isabet etti.

Saldırgan, olay yerinden kaçarken, Çiçek ise silah sesini duyup, sokağa çıkan yakınları tarafından özel araçla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Çiçek, hemen ameliyata alındı.

Saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.