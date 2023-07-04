Sokakta yürürken tabancayla başından vurulmuştu... Kurtarılamadı!

Samsun Canik'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla başı ile dizinden vurulan ve hastanede kaldırılan Burak Kasap hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 04.07.2023 - 16:11
Sokakta yürürken tabancayla başından vurulmuştu... Kurtarılamadı!
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Samsun'un Canik ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi’nde saat  07.00 sıralarında Burak Kasap (30), Melikşah Sokak üzerinde yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin ateş açması sonucu başından ve dizinden yaralandı. 

ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Silah seslerini duyan çevredeki yurttaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Burak Kasap, özel bir hastaneye kaldırıldı. 

Ancak Kasap, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin, olayın şüphelisinin kimliğini belirlediği bildirildi. Burak Kasap'ı öldürdüğü iddia edilen Ebubekir K.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.


Canik Hastane Samsun silah şüpheli

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