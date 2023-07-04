Sokakta yürürken tabancayla başından vurulmuştu... Kurtarılamadı!

Yayınlanma: 04.07.2023 - 16:11

Güncelleme: 04.07.2023 - 16:11

Samsun'un Canik ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi’nde saat 07.00 sıralarında Burak Kasap (30), Melikşah Sokak üzerinde yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin ateş açması sonucu başından ve dizinden yaralandı.

ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Silah seslerini duyan çevredeki yurttaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Burak Kasap, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ancak Kasap, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin, olayın şüphelisinin kimliğini belirlediği bildirildi. Burak Kasap'ı öldürdüğü iddia edilen Ebubekir K.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.