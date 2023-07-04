Sokakta yürürken tabancayla başından vurulmuştu... Kurtarılamadı!
Samsun Canik'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla başı ile dizinden vurulan ve hastanede kaldırılan Burak Kasap hayatını kaybetti.
Samsun'un Canik ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi’nde saat 07.00 sıralarında Burak Kasap (30), Melikşah Sokak üzerinde yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin ateş açması sonucu başından ve dizinden yaralandı.
ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
Silah seslerini duyan çevredeki yurttaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Burak Kasap, özel bir hastaneye kaldırıldı.
Ancak Kasap, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin, olayın şüphelisinin kimliğini belirlediği bildirildi. Burak Kasap'ı öldürdüğü iddia edilen Ebubekir K.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emekli zammı kulisi sızdı
- Sigara fiyatlarına dev zam!
- Memur ve emekliler için tarih belli oldu!
- Emniyet’te Soylu ekibine operasyon!
- Microsoft, Sega'yı satın almak istemişti! Yeni gelişme
- 'Cumhurbaşkanı kararı gerekiyor...'
- 'Icardi'ye 20-25 milyon Euro civarında teklifler var'
- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu
- Bakan Işıkhan'dan memur maaşı açıklaması
- Bir an önce müdahale edin