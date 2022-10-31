Yer Adana... Başından vuruldu, ailesine veda etti
Adana'da kuzeni tarafından başından vurulan 19 yaşındaki şahsın, hastanede müdahale esnasında ailesine, 'Kendinize iyi bakın' diyerek vedalaşması dikkat çekti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Adana'nın Kozan ilçesi Mahmutlu Mahallesi Özcanlı Sokak üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre kız kaçırma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada H.A. isimli kişi Seyhan A.'nın (19) yaşadığı eve pompalı tüfekle ateş etmeye başladı.
Seyhan A. başından yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi aile yakınlarını güçlükle sakinleştirdi. Yaralı Seyhan. A. Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Başından silahla yaralanan ve tedavisinin ardından Adana'ya sevk edilen Seyhan A.'nın ambulansa binerken yakınlarını selamlayarak, “Görüşürüz, kendinize iyi bakın” demesi dikkat çekti. Polis hem olay yerinde hem de hastanede geniş güvenlik önlemleri alırken şüpheliler polis tarafından yakalanarak emniyete götürüldü.
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