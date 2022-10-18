Sokaktan balkona 'pompalı tüfekle' ateş açtı: 2 yaralı
Bursa’da Hasan Duman (54), 1'inci kattaki evinin balkonuna çıktığı sırada sokaktan geçen Yakup G.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Yüzüne çok sayıda saçma isabet eden Duman ile olay sırasında kendi evinin balkonunda bulunan komşusu Süleyman Gazze (28) yaralanırken, Yakup G. koşarak uzaklaştı.
Merkez Yıldırım ilçesi, Yavuzselim Mahallesi'nde 18 Ekim Salı saat 00.30 sıralarında; Yakup G., Su Deposu Caddesi üzerindeki bir apartmanın 1'inci katında oturan Hasan Duman, balkona çıktığı sırada sokakta bulunan ve kavgalı olduğu Yakup G.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı.
Saldırgan yaya olarak kaçarken yüzüne çok sayıda saçma isabet eden Duman ile olay sırasında evinin balkonunda bulunan komşusu Süleyman Gazze de yaralandı.
Silah sesleri üzerine dışarı çıkan mahalle sakinlerinin ihbarı ile bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, saldırıdan sonra kaçan şüpheli Yakup G.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
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