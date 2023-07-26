Söke’de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor!
Aydın'da sarp ormanlık arazide henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğü kaydedildi.
Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Sazlıköy Mahallesi’ndeki sarp ormanlık arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ancelotti'den Arda Güler kararı!
- Artık yeni bir 'tarikatımız' var!
- Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırı!
- Besin zehirlenmesinde bu belirtilere dikkat!
- Oğlu Bronny kalp krizi geçirdi
- Prof. Dr. Demirtaş, 'geçmiş olsun' diyerek duyurdu...
- Milli futbolcuya Fransız talip!
- Kılıçdaroğlu, vekillerle bir araya geldi
- Meğer kapıda bekliyorlarmış!
- THY uçağında intihar! Zorunlu iniş yapıldı