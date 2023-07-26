Söke’de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor!

Yayınlanma: 26.07.2023 - 09:32

Güncelleme: 26.07.2023 - 09:32

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Sazlıköy Mahallesi’ndeki sarp ormanlık arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.