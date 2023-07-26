Söke’de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor!

Aydın'da sarp ormanlık arazide henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğü kaydedildi.

İHA
Yayınlanma: 26.07.2023 - 09:32
Söke’de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor!
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Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Sazlıköy Mahallesi’ndeki sarp ormanlık arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.


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