Sol Parti, Erpiliç'te oruç tutmayan işçilere yemek verilmediğini iddia etti

19 Nisan 2022 Salı, 17:32

Sol Parti Bolu İl Başkanlığı’ndan bugün yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Erpiliç Tavuk Fabrikası ve yine bu firmaya ait Bolca Hindi Fabrikası’nda oruç tutmayan işçilere yemek verilmediği iddia edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"ORUÇ TUTMAYANLARIN YEMEK VE ÇAY MOLASI HAKKI GASP EDİLDİ”

"Kurulduğu günden bu yana işçilerin emeği ile büyüyen, pandemi döneminde en kötü koşullarda bile servetine servet katmaya devam eden Erpiliç ve Bolca Hindi fabrikalarında, ramazan ayının başından bu yana oruç tutmayan işçi arkadaşlarımızın gündüz vardiyasında yemek ve çay mola hakkı gasp edilmiş durumda. Yüzlerce işçiden gelen tepki üzerine yemek yerine sandviç verilse de çay molaları hala işçi arkadaşlarımızın elinden alınmaya devam etmektedir. Bunun yanı sıra fabrika yönetimleri tarafından yine oruç tutmayan işçi arkadaşlarımızdan sağlık raporu istenmektedir. Kötü çalışma koşullarının tavan yaptığı, iki vardiyalı sistemde mesailer ile birlikte artan çalışma saatlerinin yanı sıra işçi arkadaşlarımızın herhangi bir iş güvencesinin ve sendikal haklarının da bulunmaması, sömürü çarkının azgınlaşmasına da yol açmıştır. Bir yandan yaşanan ekonomik kriz asgari ücret ile çalışan Erpiliç ve Bolca Hindi işçilerini derinden sarsarken diğer yandan da fabrikalarda yaşanan yemek ve çay molası gibi en temel hakların engellenmesi yaşam haklarına saldırıdır. İşverenin en temel hakları bile gasp etmesi, ancak tüm emekçilerin birliğiyle bertaraf edilebilir."