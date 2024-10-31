SOL Parti üyelerine '1 Mayıs' operasyonu: Gözaltılar var!

Yayınlanma: 31.10.2024 - 10:59

Güncelleme: 31.10.2024 - 11:00

SOL Parti, Antalya'da 6 parti üyesinin 1 Mayıs'ta atılan sloganlar gerekçe gösterilerek evlerinden gözaltına alındığını duyurdu.

"BU ZORMALIK SON BULMALI"

Parti'nin sosyal medya hesabından gözaltılara ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Antalya'da 6 parti üyemiz evlerinden gözaltına alındı. 1 Mayıs'ta atılan sloganları bahane ederek, ev baskını ile yürütülen bu zorbalık son bulmalı, üyelerimiz derhal serbest bırakılmalıdır.

AKP ve MHP başlattıkları iktidar oyununda bu kez de açılım adına kaldırılan sopayla tüm muhalefeti ve toplumu teslim almaya çalışıyor.

Başaramazsınız! YOK BAŞKA YOLU, yıkılıp GİDECEKSİNİZ!"