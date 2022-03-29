SOL Parti ilçe başkanına hapis istemi

29 Mart 2022 Salı, 12:24

SOL Parti Keçiören İlçe Başkanı Murat Güzel hakkında, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla soruşturma açılmıştı. Güzel’e, 12 Eylül’de idam edilen Mustafa Özenç, İlyas Has ve Türkiye’de idam edilen son kişi olan Hıdır Aslan’ın fotoğraflarını sosyal medya hesabında neden paylaştığı sorulmuştu. Güzel’e, 4 Kasım 2014’te yaşamını yitiren 68 kuşağının gençlik hareketi liderlerinden Nasuh Mitap’la ilgili paylaşımına ilişkin de sorular da yöneltilmişti.

1 YIL 3 AYDAN 8 YIL 9 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güzel hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, Güzel’in, ‘zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yaptığı’ iddiasıyla 1 yıl 3 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Savcı, Güzel’in paylaşımlarındaki Hıdır Aslan, İlyas Has, Mustafa Özenç, Nasuh Mitap’ın Devrimci Yol üyesi olduğunu açıkladı, ancak iddianamede Devrimci Yolu değil Kurtuluş Hareketi’ni anlattı.

Savcı, iddianamesinde önce 68 kuşağı gençlik hareketinin öncü isimlerinden Mahir Çayan, Ulaş Bardakçı, Hüseyin Cevahir gibi isimlerin kurduğu THKP-C’den bahsetti, sonra da bu hareketin devamı olarak Kurtuluş Hareketi’ne yer verdi. İddianamede, Kurtuluş Hareketi ve onun gençlik yapılanması olarak gösterilen Dev-Lis’in yaptığı eylemlerden bahsedildi. Savcı, Sosyalist Demokrasi Partisi’nin (SDP) de Kurtuluş Hareketi’nin devamı olduğunu kaydetti.

İddianamede, Kurtuluş Hareketi’nin ve onun devamı olan yapıların PKK ile bağlantısı olduğunu da ileri sürdü.

Savcı, 20 sayfalık iddianamesinin 19 sayfasında THKP-C ve onun devamı olarak Kurtuluş Hareketi’ni anlattı. İddianamenin yarım sayfalık bölümünde ise Güzel’in paylaşımları yer aldı. Savcı, iddianamede Güzel’in savunmasından sadece 11 kelimeye ver vererek, “Şüphelinin alınan ifadesinde, hesabın kendisine ait olduğunu, paylaşımları retweetleyerek paylaştığını, suç işleme kastının bulunmadığını belirterek suçlamaları reddetmiş ise de savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, yukarıda anlatıldığı şekilde gerçekleşen tüm eylem ve delillerin terör örgütü propagandası suçunu oluşturduğu yukarıdaki delillerden anlaşılmakla…” dedi ve Güzel’in cezalandırılmasını istedi.

Sol Parti Ankara il yöneticisi Mert Ünal, Güzel'e açılan soruşturmayı değerlendirdi. Ünal, Mahir Çayan’ı andıkları için daha önce de soruşturmalar açıldığını anımsatarak, “Bugün onlardan bir tanesini yaşıyoruz. Aslında başka bir yöntemi kullanarak yapıyor. Birçok arkadaşımızın, Keçiören İlçe Başkanımıza olduğu gibi geriye doğru gidilerek, geçmişte yapmış olduğu sosyal medya paylaşımları üzerinden soruşturma ve dava açmaya çalışıyorlar” dedi.

"BİNLERCE İNSANIN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLARDIR" DEMİŞTİ

Güzel, emniyette verdiği ifadesinde, paylaşımları suç işlemek amacıyla yapmadığını ve söz konusu paylaşımların ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirtmiş ve “Kaldı ki bu paylaşımlar, kamuoyuna açık, binlerce insanın ulaşabileceği, aynı zamanda beğenerek paylaşımda bulunulan fotoğraflardır” demişti.