SOL Parti, 'sol blok' için çağrı yaptı

22 Mart 2022 Salı, 15:55

SOL Parti, “Geleceğimizi özgürlük ve eşitlik yolunda birlikte kuralım” çağrısıyla Ankara’da basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda okunan basın açıklamasında, sosyalist sola ortak mücadele çağrısı yapıldı.

BirGün'ün aktardığına göre yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, “Cumhuriyet tarihinin en kritik eşiklerinden birisi” olduğuna vurgu yapan SOL Parti’nin açıklamasında, “Bu seçim baskı ve hileyle inşa edilen, ülkenin bütün varlıklarının yağmalandığı, bütün kurumlarının işlevsizleştirildiği tek adam rejiminin bir kez daha oylanacağı bir seçim olacaktır” denildi.

Partinin açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"AKP-MHP iktidarı altında Türkiye, derin bir ekonomik krizin pençesinde kıvranan ve siyasal olarak yönetilemeyen bir ülke durumunda. Siyasal İslamcı rejim tüm toplumsal desteklerini kaybederek hızlı bir çözülme sürecinde. Ancak, yaklaşık 20 yıldır iktidar olmanın avantajlarını medyadan güvenlik bürokrasisine kadar güç toplamak için kullanan, yandaşlarına olağanüstü maddi kaynak aktaran bir suç iktidarının kolayca yıkılacağını düşünmek son derece yanıltıcıdır. Kendi tarihleri iktidarda kalmak için her türlü kötülüğü yapacaklarını ortaya koyuyor.

MİLLET İTTİFAKI’NIN PROGRAMI YETERSİZ

Bu yüzden örgütlü bir mücadele ile bugünden toplumsal hayatın bütün katmanlarında güçlü bir muhalefet hareketi için çalışmak ve mücadele etmek son derece acil bir görev olarak görülmelidir. Altı parti arasındaki tek adam rejimini sonlandırmaya dönük mutabakat kuşkusuz önemli bir gelişmedir. HDP’nin de rejime son verme doğrultusunda açık bir tutum alması olumludur. Bu, AKP-MHP iktidarına son verecek geniş bir muhalefet cephesinin kurulması demektir. Ancak bu muhalefet blokunun ortaya koyduğu restorasyon programının toplumun son derece köklü değişimler gerektiren birikmiş sorunlarına çözümler üretebileceğini beklemek yanıltıcı olacaktır. Toplum giderek ekonomik krizin pençesinde kıvranırken, yoksulluk ve işsizlik derinleşirken, özelleştirme politikalarının sonuçları ortadayken, demokrasi bütünüyle rafa kaldırılmışken, laiklikten vazgeçilmiş, emperyalist politikaların gönüllü taşıyıcılığına talip olunmuşken Millet İttifakı’nın programının ülkenin ve geniş emekçi kesimlerin önünde duran sorunların çözümü için yetersiz kalacağı açıktır.

KÜRT MESELESİ HERKESİN ÖZGÜRLÜK VE EŞİTLİK SORUNU OLARAK GÖRÜLMELİDİR



Her şeyden önce önümüzdeki sürecin basit bir iktidar değişikliğinden ibaret bir süreç olmayacağı unutulmamalıdır. Türkiye’nin tek adam rejiminden çıkışı ile birlikte bu karanlık rejimle hesaplaşabilmesi AKP sonrasında da çok zorlu bir mücadele sürecini zorunlu kılıyor. Bir karşı devrim süreci ile rejimi dinci bir doğrultuda ve sermayenin her alandaki sınırsız egemenliğini tesis ederek örgütlemiş, bürokrasiden yargıya ve şeriatçı militer güçlere kadar devletin her bir noktasına yayılmış bir güç karşısındayız. Bugün tümüyle ticarileştirilmiş eğitim ve sağlık başta olmak üzere tüm hizmetlerle, özelleştirilen tüm kamu işletmelerinin geri alınarak kamusal bir dönüşüm sağlanmak zorundadır.

Devletin sorumluluğunda olan eğitim ve sağlık parasız olmalıdır. Özel okul ve hastaneler kamulaştırılmalıdır.

Enerji, barınma, bakım, ulaşım ve iletişim başta en temel insani ihtiyaçlar devlet tarafından karşılanmak zorundadır.

Yeni siyasal zemin mutlak laiklik temeli üzerine devlet içinde mevzilenmiş tüm tarikat ve cemaatlerin etkisizleştirildiği bir anlayışla kurulmalıdır.

DIŞ POLİTİKA AMERİKA GÜDÜMLÜ FETİHÇİ SAVRULMADAN ÇIKARTILMALIDIR

Dış politika Amerika güdümlü fetihçi bir savrulmadan çıkartılmalıdır. Dünyanın yeni bir kutuplaşma içinde yeni savaşlara yelken açtığı bu dönemde emperyalizme bağımlılığa son verilmeli, ABD ve NATO’nun ülkemizdeki tüm üsleri kapatılmalı, ikili anlaşmalar iptal edilmelidir.

En önemli sorunlarımızdan biri olan Kürt meselesi, sadece Kürtlerin değil, bu ülkede yaşayan herkesin özgürlük ve eşitlik sorunu olarak, Türkiye’nin demokratikleşmesi sorunu olarak görülmelidir.

Emekçiler, ezilenler tüm halkımız barış ve demokrasinin hakim olduğu bir ülkede bir arada ve kardeşçe bir yaşamayı hak ediyor.

İŞSİZLİK ÖNLENMELİDİR

Devlet, işsizlik ve diplomalı işsizler sorununa acil önlemler almak zorundadır. Yandaşların batık şirketleri kurtarmak, tarikatları ihya etmek, patronların yüzünü güldürmek için hesapsızca harcanan kamu kaynakları gençlerin istihdam sorununun çözümünde kullanılmalıdır.

Kadınların her tür ezilme biçimi ve her düzeyde erkek egemenliği ortadan kaldırılmalıdır. 6284 sayılı yasa ve İstanbul Sözleşmesi, hiçbir bahaneye yer bırakmayacak şekilde uygulanmalıdır. Her türlü cinsel kimlik ve cinsel yönelim ayrımını ortadan kaldıracak, insanların özgürce ve korkusuzca yaşayabilecekleri bir toplumsal ortam yaratılmalıdır.

ŞİRKET YAĞMASI SON BULMALI

Doğamızın, topraklarımızın üzerindeki şirket tahakkümü gıda krizine kaynaklık ediyor, sadece bugünü değil ülkenin geleceğini de risk altına sokuyor. Topraklarımız üzerindeki şirket yağması son bulmalı, bir avuç sömürü değil üretenler, üzerinde yaşayanlar toprakları üzerindeki hak ve karar sahibi olmalıdır.

Emekçilerin ve ezilenlerin hak ettiği gibi yaşayacakları eşit, özgür, demokratik, laik ve bağımsız bir ülke mücadelesini büyütmek üzere sosyalist SOL bir mücadele blokunu oluşturmaya çağırıyoruz."