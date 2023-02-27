SOL Parti, Kızılay'ın önünde: Kerem Kınık derhal istifa

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 15:39

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 15:53

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel'in gündeme taşıdığı Kızılay’ın Kahramanmaraş merkezli depremlerinden ardından çadır ve gıda ürünlerini satmasına yönelik protestolar devam ediyor.

SOL Parti’nin Ankara’da Kızılay Genel Merkezi önünde gerçekleştirdiği protestoda, Genel Müdür Kerem Kınık istifaya çağrıldı.

Kurumun genel merkezi önünde “Afet var, çadır yok! Kızılay niye var istifa edin. Hükümet istifa” yazılı pankartlar açan partililer, “Kerem Kınık derhal istifa” sloganı attı.

"UTANMADAN SATMIŞ"

SOL Parti Ankara İl Başkanı Mert Ünal, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Arkamızda gördüğümüz kurum bir kamu kurumu. Bu kamu kurumu bu ülkenin başına bir şey geldiğinde, bu ülkenin vatandaşlarının başına bir şey geldiğinde ilk harekete geçecek, ilk müdahale etmesi gereken kurum. 50 bin vatandaşın hayatını kaybettiği bir felakette elinde kamu yararı için tuttuğu bütün malzemeleri utanmadan satmış. Biz birbirimizin çaresiyiz. AKP’nin yarattığı 20 yıllık karanlığın karşısında bu ülkenin solcuları, ilericileri var.”