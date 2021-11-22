SOL Parti'den İstanbul'da 'Devrimci Demokratik Cumhuriyet' mitingi

22 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

SOL Parti, Trabzon ve İzmir’de binlerce yurttaşın katılımıyla düzenlediği “Devrimci Demokratik Cumhuriyet” mitinglerinin son ayağını dün İstanbul’da gerçekleştirdi. Binlerce yurttaşın katıldığı mitingde konuşan SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istifa etmesini isterken muhalefete birleşme çağrısı yaptı. “Omuz omuza verelim” diyen İşleyen, “Mücadeleyi meydan meydan örgütleyelim. Bu ülkenin tepesinde hile ile zorbalıkla duranları hemen gönderelim. Bu memleketi bu kötülükten kurtaracağız” dedi.

SOL Parti, “Devrimci Demokratik Cumhuriyet için Birleşelim” adıyla yaptığı mitinglerinin üçüncüsünü dün Kartal Meydanı’nda gerçekleştirdi. 13.00’te başlaması planlanan Kartal mitingi, Marmaray’da gerçekleşen aksaklık nedeniyle saat 14.00’te başladı. Mitinge EMEP, TKP ve TKH’den de katılım sağlandı. Mitinge katılan partililer, “Hesap Zamanı”, “Şimdi Örgütlenme Zamanı”, “Şimdi Sol Zamanı” yazılı dövizler taşıdı. İşleyen burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a istifa çağrısında bulunarak, “Ey Erdoğan! İstifa et! Yalanınızı, çetelerinizi alın, tarikatlarınızı toplayın, bu ülkenin tepesinden artık çekin gidin! Bu iktidar için nasıl olsa gidecekler diyen bir muhalefet anlayışıyla bekleyemeyiz” dedi. Muhalefet güçlerine de mücadele çağrısı yaparak seslenen İşleyen, “Önümüzdeki dönem tek adam rejimine son verme mücadelesini ülkeyi yeniden kurma mücadelesiyle birleştirerek başarabiliriz. Omuz omuza verelim. Mücadeleyi meydan meydan örgütleyelim. Bu ülkenin tepesinde hile ile zorbalıkla duranları hemen gönderelim. Bu memleketi bu kötülükten kurtaracağız! Fakat Türkiye’nin mücadelesi ‘parlamenter sisteme dönelim’ diyen bir anlayışa sıkıştırılamaz. Bu iktidarı yenilgiye uğrattıktan sonra, Kenan Evren’in barajı, Türkiye solunu kesmek için koyduğu o barajı sıfırlanmalı. Siyasi partiler yasası ve seçim yasası değişmeli” ifadelerini kullandı.

‘KANALI YAPTIRMAYACAĞIZ’

SOL Parti İstanbul İl Başkanı Leyla Koç Üzüm de Kanal İstanbul Projesi’ne tepki göstererek “Kanal İstanbul’u yaptırmayacağız” dedi. Yaşanan kadın cinayetlerinin politik olduğunu kaydeden Koç, “Öldürülen kadınlar isyanımızdır, bu kadınları katledenleri, onlara cesaret verenleri çok iyi tanıyoruz” diye konuştu.