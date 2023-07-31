Sol Parti’den Muğla Valiliği’ne 'Akbelen' çağrısı

Yayınlanma: 31.07.2023 - 16:46

Güncelleme: 31.07.2023 - 16:46

Muğla Valiliği, dün yaptığı basın açıklamasında Akbelen Ormanı'nda ağaç kesiminin durduğunu ve rehabilitasyon süreci kapsamında 130 bin fidanın dikileceğini duyurdu.

SOL Parti Muğla İl Örgütü; bugün Twitter hesabından “Muğla Valiliği'ne çağrı...” mesajı ile yaptığı paylaşımda şu görüşleri dile getirdi:

“Muğla Valiliği'nin Akbelen Ormanını savunan yaşam savunucularını 'provokasyon' yapmakla suçlamasını reddediyoruz. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de ormanı, doğayı ve yaşamı savunmak suç değil, tam aksine bir hak ve görevdir. Suç olan, ormana, doğaya ve yaşama karşı sermayenin 'kâr' hırsıyla yönelttiği saldırılar karşısında susmak, görmemezlikten gelmek ve dahası bu saldırılara bir biçimde destek olmaktır. Muğla Valiliği’nin görevi ormanı, doğayı ve yaşamı yok eden, bu amaçla yasalara uymayan sermaye kesimini korumak ve savunmak değildir. Muğla Valiliği'nin görevi bu ülkenin yurttaşlarının yaşam hakkını savunmak ve bu yaşam hakkını yok etmek isteyen saldırganlara karşı gerekeni yapmaktır.”