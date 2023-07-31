Muğla Valiliği 'durduruldu' demişti: Akbelen'de 'kesim' iddiası çevrecileri harekete geçirdi
Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortak projesi olan YK Enerji’nin termik santralına kaynak sağlanması için yok edilmeye çalışılan Akbelen Ormanı'nda direniş sürüyor. Son olarak Muğla Valiliği, ormanda ağaç kesim çalışmalarının sonlandığını açıklamıştı. Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre, arazinin içinden hızar sesleri gelmeye başlamasının üzerine çevreciler ve jandarma arasında hareketli dakikalar yaşandı.
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'deki ağaç katliamına karşı yurttaşların ve çevrecilerin başlattığı direniş, 8'inci gününde de sürüyor.
Akbelen Ormanı'nda katliam sürerken köylülerin ve dayanışmaya gelenlerin mücadelesi devam ediyor.
Yurttaşlar direnişte ısrarcı olmaya devam ederken, jandarma da yurttaşları TOMA'larla, biber gazlarıyla ve gözaltılarla sindirmeye çalışıyor.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Sabah saatlerinde Muğla Valiliğince yapılan basın açıklamasında, Akbelen Ormanı'nda maden için ağaç kesimi çalışmalarının tamamlandığı duyurulmuştu.
Yapılan açıklamada, "Çeşitli provokasyonlar sonucu, tarihi şan ve şerefle dolu jandarmamız ve polisimize yapılan tahrik edici, çirkin ve maksatlı saldırılara karşı gerekli adli ve idari çalışmalar başlatılmıştır" ifadelerine yer verilmişti.
ÇEVRECİLER SESİN DUYULDUĞU YERE GİTTİ
Cumhuriyet'in alandan aktardığına göre; son olarak kesilen arazinin içinden hızar sesleri gelmeye başlamasının üzerine kamp alanında nöbet tutan yurttaşlar, sesin geldiği yöne doğru ormanın içine yürüdü.
Jandarma ormanın içine girmeye çalışan yaşam savunucularını engelledi. Çevreciler kesim bölgesinin önünde beklemeye devam ediyor. Jandarma komutanı kesimin durdurulduğuna dair kalabalığa seslendi.
Kalabalığı ikna edemeyen jandarma komutanı 2 yurttaş ve bir basın mensubunun alana girerek kesimin devam edip etmediğini incelemesine izin verdi.
Araziyi incelemek üzere alana giden bir basın mensubu ile iki temsilci döndü. Kesimin durdurulduğunu bildirdiler. Bunun üzerine hızar seslerinin duyulduğu alana tırmanmaya başlayan kalabalık sloganlarla geri çekildi.
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